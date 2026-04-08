En el podcast de la serie deentrevistas «Rondje Rob» con Rob Jansen, Dennis Bergkamp ha declarado que no volverá al Ajax. El exfutbolista formó parte del cuerpo técnico del Ajax entre 2011 y finales de 2017, bajo las órdenes de Frank de Boer y Peter Bosz.

«Pasé una buena etapa en el Ajax, de la que pienso: muy bien», afirma Bergkamp. «Me pidieron que ayudara, lo hice, y después me fui de una manera muy desagradable. Entonces se acabó», afirma con rotundidad el 79 veces internacional con la selección holandesa.

En septiembre de 2010, Johan Cruijff, junto con Wim Jonk y Bergkamp, entre otros, puso en marcha la «Revolución de Terciopelo». Cruijff criticó entonces al Ajax y señaló que «ya no reconocía a su club». Este periodo se caracterizó por un aire nuevo y fresco dentro del Ajax, en el que muchos exjugadores del Ajax entraron en la directiva y se centraron en la cantera.

«Quizá sea muy presuntuoso, pero considero que ese periodo fue muy exitoso», afirma Bergkamp. «Creo que cambiamos y establecimos cosas de las que, al final, otros se han beneficiado». Según él, esa revolución nunca se tomó en serio en Ámsterdam. «Se tacha de ridícula en lugar de analizar los hechos».

Frank de Boer sustituyó a Martin Jol como entrenador en 2010. De Boer se proclamó campeón de Holanda en las cuatro temporadas consecutivas. En la 2015/16, se quedó a las puertas de un quinto título en la última jornada contra el De Graafschap (1-1). El 12 de mayo de 2016 comunicó al club que no deseaba cumplir su contrato hasta el final.

«Empezamos con un club que quizá no tuviera deudas, pero que no tenía absolutamente nada. Durante esa revolución, gracias a la venta de talentos y al simple hecho de ganar partidos, conseguimos que entrara mucho dinero», destaca el exdelantero del Ajax, el Inter de Milán y el Arsenal.

En 2017 terminó la era de Bergkamp en Ámsterdam y considera que no se ha dado un buen seguimiento a la política de entonces. «Creo que quienes tomaron el relevo, al final, no entendieron en qué consistía la revolución. Si tienes dinero, el éxito es muy fácil. Entonces puedes comprar. Pero la política es algo muy diferente: creéis juntos en algo y, sin fijaros en el dinero, lográis algo».