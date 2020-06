El hombre olvidado del Real Madrid: ¿Cómo puede James Rodriguez cambiar su intermitente carrera?

El colombiano ha caído hasta el octavo lugar en el orden jerárquico delantero de Madrid y necesita desesperadamente un nuevo comienzo en otro equipo.

La máscara facial que James Rodríguez se puso durante el primer partido de Liga del después de tres meses puede haber ocultado su expresión exacta, pero es fácil imaginar la frustración que sintió el colombiano al calentar el banco en el Estadio Alfredo Di Stefano el domingo por la tarde.

El Madrid tenía el lujo de contar con cinco sustitutos a los que recurrir como parte del nuevo protocolo español posterior a Covid-19. Pero mientras Ferland Mendy, Eder Militao, Gareth Bale, Vinicius Junior y Fede Valverde vieron tiempo de juego en la victoria de rutina 3-1 ante , James permaneció sin uso e innecesario por su club, y no por primera vez.

Al menos públicamente, y sin referirse a James específicamente por su nombre -dada la naturaleza inflada del equipo de Madrid, especialmente en el ataque tal vez haya media docena de jugadores en una situación similar- el entrenador Zinedine Zidane insiste en que puede convocar a todo su equipo de la primera plantilla en lo que queda de la campaña actual: "Todos mis jugadores son importantes", dijo a los periodistas antes del choque de Eibar.

"Al final siempre pasa lo mismo. Contaré con todos ellos. Nos quedan 10 juegos y la Liga de Campeones , necesito a todos mis jugadores. Tienen que estar listos. No podemos hacer nada, el calendario está configurado. Por eso tenemos un gran escuadrón", dijo el francés después del partido.

En la práctica, sin embargo, el volante es un paria virtual en la capital española. Ha aparecido en míseros siete partidos de Liga a lo largo de la temporada 2019-20, su última aparición llegó en octubre cuando jugó los 90 minutos completos de una desastrosa derrota 1-0 a manos de .

La implicación es clara: James no es querido en Madrid, y Zinedine Zidane no lo considerará ni siquiera con la oportunidad de colocar a 16 jugadores en un juego determinado. No es de extrañar que vuelva a estar vinculado con una salida del Santiago Bernabéu, ya que no logró convencer al de que ejerciera su cláusula de compra tras un préstamo a dos años que finalizó en el verano de 2019.

James se encuentra en una situación similar a la de hace tres años cuando se mudó por primera vez a la , pero hay diferencias importantes que deben tenerse en cuenta. En 2017 jugó un papel clave en las victorias consecutivas de la con Zidane a cargo y, a los 26 años, había establecido su reputación como una de las amenazas de ataque más talentosas del mundo.

Después de una serie de temporadas decepcionantes en y ahora de vuelta en , es difícil mantener ese mismo reclamo, mientras que en el clima económico actual pocos equipos tocarán la puerta de Madrid para pagar su salario estimado de 8,5 millones de euros al año.

Incluso el compatriota de James, el ex madrileño Freddy Rincón, cree que no ha hecho lo suficiente para garantizar un lugar en los planes de Zidane. "Yo no diría que mi situación es la misma que la suya, porque James ha tenido muchas más oportunidades", afirmó la estrella colombiana de antaño, que pasó sólo una sola temporada en el Bernabéu en 1995-96, en declaraciones a RCN cuando se le preguntó acerca del volante merengue.

"Desearía haber tenido la mitad o el 20 por ciento de las posibilidades que James ha tenido [en Madrid]".

Cualquiera que sean las oportunidades que James haya disfrutado en el pasado, serán pocas y distantes en lo que resta de la temporada. Karim Benzema, Rodrygo y Eden Hazard comenzaron el domingo en los tres primeros puestos de Zidane con los dos últimos reemplazados por Bale y Vinicius, respectivamente. Detrás de ese quinteto desalentador se encuentran los talentos adicionales de Isco y Marco Asensio, que se ha aprovechado de la interrupción causada por Covid-19 para recuperarse de una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera durante casi un año.

Incluso utilizando la proyección más optimista, el colombiano no supera el octavo en el orden jerárquico de Madrid, un lugar que además debe luchar con los extremos Mariano y Brahim Díaz.

Apenas un mes antes de cumplir 29 años, el dilema de James es claro: es incapaz de abrirse camino en la alineación inicial de su club y casi ha sido olvidado por la fábrica de rumores de transferencia de verano después de un año de inactividad virtual. Eso no quiere decir que el jugador no tenga opciones. Un movimiento tentador para los vecinos del Atlético ha sido presentado, ganando la aprobación de ex-jugadores como John Javier Restrepo y Luis Amaranto Perea.

El Inter Miami de David Beckham también se perfila como una posible, aunque aparentemente prematura ruta de escape, mientras que el ex hombre de Newcastle Faustino Asprilla recomendó recientemente sus servicios al .

Sin embargo, cualquier movimiento en este momento parece seguro que requerirá un nivel de sacrificio por parte del colombiano para reducir sus demandas salariales a fin de adaptarse a la crisis actual causada por tres meses de encierro.

Si se niega a hacerlo, James corre el riesgo de desperdiciar aún más sus mejores años pudriéndose en el banquillo de Madrid, un destino que no es digno de un jugador que fue uno de los talentos más electrizantes del fútbol durante sus primeros años en el Bernabéu.