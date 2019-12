El historial de polémicas que han marcado la carrera de Jorge Sampaoli

El argentino tuvo una fuerte discusión con el presidente del Santos, lo llamó "mentiroso" y renunció a su cargo. Sumó así otro capítulo negro como DT.

Jorge Sampaoli vive complicados días en . Santos -a través de un escueto comunicado- anunció este martes la salida del técnico argentino que llegó a fines de 2018. La directiva del club agradeció al casildense el "trabajo realizado en la temporada 2019", en la que, si bien no consiguió ningún título, llevó al equipo a proclamarse subcampeón del Brasileirao. Tenía contrato hasta finales de 2020 y su salida no fue pacífica.

Según información de ESPN, el estratega llamó "mentiroso" al presidente del Peixe, José Carlos Peres y, luego de una tensa reunión, presentó su dimisión debido a las dudas sobre la planificación del conjunto albinegro de cara a la próxima campaña. Asimismo, no habría encontrado respaldo de la cúpula respecto a los fichajes dada la delicada situación financiera que atraviesa el club, mismo que no habría aceptado la anulación de la multa estipulada en caso de ser despedido antes de diciembre.

Este capítulo viene a engrosar un historial plagado de situaciones similares a lo largo de su carrera. En octubre de 2011, cuando era entrenador de Universidad de , fue captado conversando con el entonces presidente de la ANFP, Sergio Jadue, lo que causó la molestia de Claudio Borghi, técnico de la Selección. Un año después se hizo cargo de La Roja tras el despido del Bichi, pese a que tenía contrato con los azules hasta 2013. Azul Azul declinó cobrar su cláusula de salida por expresa petición del de Casilda.

En diciembre de 2012 inició su camino en el representativo chileno, período en el que clasificó al Mundial de Brasil 2014 y logró la 2015. Sin embargo, su exitoso paso se vio opacado luego de exigir su término de contrato a la nueva directiva de Arturo Salah, terminando su vínculo el 19 de enero de 2016 entre juicios y demandas. "Me siento como un rehén", dijo. "Sampaoli pidió rebajar la cláusula de salida y nosotros queremos que respete su contrato", respondió Salah. De hecho, hace dos meses el organismo -ahora presidido por Sebastián Moreno- fue oficializado de una acción judicial, en la que Sampaoli exige una indemnización de 3.300 millones de pesos por "daños morales".

En 2016 fichó en el por un período de dos años. Su campaña, tras asumir en el equipo andaluz en junio de ese año, de inmediato destacó por los buenos resultados. Incluso sonó para ser el sucesor de Luis Enrique en el banco del . Pero el interés de la Selección argentina lo llevó a cerrar de mala manera su ciclo.

Cuando apareció como opción en la Albiceleste, tras el despido de Edgardo Bauza, el conjunto español emitió un comunicado afirmando que “impresentable” que la AFA pactara una reunión con un DT con contrato vigente. “Se consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club, y que por tanto no dudará en hacer valer sus derechos”, indicaron.

Finalmente, se concretó su partida en 2017 luego de que la AFA cancelara un millón y medio de euros. Con el combinado de su país no logró buenos números y se llenó de críticas tras quedar eliminados en los octavos de final de 2018, frente a .

Tras la eliminación, Sergio Agüero contó que "nunca más hablé con Sampaoli, después de que quedamos afuera con Francia, volvimos al predio y como desde que empezó el Mundial había cosas muy extrañas, y como se perdió, entre nosotros mismos nos queríamos ir. No lo vi nunca y no tuve la oportunidad".

El artículo sigue a continuación

Santos le abriría las puertas en diciembre del pasado año y desde el principio comenzó a tener diferencias con la directiva. Según publicaron los medios deportivos brasileños, Sampaoli pidió una inversión mayor para la próxima temporada, en la que el equipo disputará la , superior a los cerca de 80 millones de reales (unos 20 millones de dólares) gastados este año en 14 fichajes.

En su fugaz paso por el club donde surgió Pelé y Neymar, el ex DT de la Roja dejó un balance de 35 victorias, 15 empates y 15 derrotas, en 65 partidos disputados. Mientras, apareció en el radar de Flamengo, Palmeiras y Racing. Los tres clubes lo quieren de cara a la temporada 2020. "Tengo que analizar cada proyecto oficial que se me presenta. Mañana, Santos determinará el proyecto oficial que tendremos. Entonces veré mi futuro. Todavía no he analizado ninguna posibilidad", expresó, luego de una reunión que sostuvo en Sao Paulo con Diego Milito. Esto antes que Eduardo Coudet abandonara Avellaneda. En tanto el Verdão lo quiere para suceder al despedido Mano Menezes.

"No renuncié oficialmente. Esa es la verdad. El club debe ser responsable y mostrar la documentación del despido", lanzó esta jornada. "Ahora estoy seguro de que me voy. Quiero estar lejos de este caballero", cerró sobre el mandamás del Santos, en diálogo con Lance de Brasil.