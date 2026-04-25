El Heerenveen gana un entretenido partido al Fortuna Sittard y afianza su puesto en los play-offs

El SC Heerenveen venció 2-1 al Fortuna Sittard el sábado en casa.

Los visitantes se adelantaron en el 12’ tras un pase de Limnios que Brittijn aprovechó para marcar el 0-1.

Sin embargo, la alegría visitante duró poco: Jacob Trenskow avanzó por derecha y cedió a Ringo Meerveld, quien igualó a los 16′.

El partido fue de ida y vuelta. Tras un córner, el central Maas Willemsen cabeceó al poste. En la otra área, Sierhuis también falló de cabeza.

Antes del descanso, Linday probó desde fuera del área, pero su disparo salió flojo y desviado.

Tras el descanso, ambos equipos buscaron el gol. El primer aviso local fue un disparo que se marchó por delante de la portería, pero pronto llegó la ocasión más clara. El centrocampista del Fortuna, Lance Duijvestijn, despejó un disparo a bocajarro, y acto seguido su compañero Sierhuis lanzó desde lejos por encima del portero, pero el balón golpeó el poste.

A 15 minutos del final, el local marcó: Linday controló entre las piernas de Hubner y definió con la punta para el 2-1.

Los visitantes buscaron el gol con una volea de Duijvestijn tras un rebote, pero no empataron. En los últimos minutos, Ivo Pinto fue expulsado por una dura entrada.

Con estos tres puntos, el Heerenveen afianza la séptima plaza con 47 unidades, cinco más que el noveno, el FC Groningen, mientras que el Fortuna cae al duodécimo lugar.