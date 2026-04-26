El Hearts vive una jornada fantástica con una victoria in extremis en el derbi y la derrota del Rangers FC

A cuatro jornadas del final de la Premiership escocesa, el Hearts sumó tres puntos clave en la lucha por el título. Blair Spittal marcó el 1-2 ante el Hibernian, que jugaba con nueve, en los últimos minutos. El líder, Hearts, tiene ahora tres puntos más que el Celtic y cuatro sobre el Rangers FC, que cayó 2-3 ante el Motherwell. En ocho días, Hearts recibirá al Rangers.

Hibernian - Hearts: 1-2

El derbi de Edimburgo comenzó intenso y, antes de los siete minutos, el Hearts se vio obligado a remontar tras el cabezazo de Martin Boyle: 1-0.

Siete minutos después, el portero delHibs, Raphael Sallinger, fue expulsado por tocar el balón con la mano fuera del área.

Poco después del descanso, el exdefensa del Borussia Dortmund Felix Passlack vio su segunda amarilla y dejó al Hibernian con nueve. En el 65’, el Hearts empató gracias a un autogol de Warren O’Hara.

Pese a la superioridad numérica, el marcador no se movió hasta el 86’, cuando Spittal batió al portero por el primer palo y dio la victoria a los visitantes: 1-2.

Rangers FC - Motherwell 2-3

El Rangers llegaba al partido con cuatro victorias consecutivas, pero antes de la media hora ya perdía 0-2 en Ibrox por los goles de Lukas Fadinger y Emmanuel Longelo.

El Rangers reaccionó tras el descanso con tantos de Chermiti y Raskin, y tuvo veinte minutos para ganar, pero no lo logró. En el 90, Longelo marcó su doblete y sentenció el 2-3.