El Hearts condena la invasión del campo en Celtic Park; el Slavia ya había recibido una dura sanción

El sábado, el Celtic venció 3-1 al Hearts y se proclamó campeón de Escocia por 56.ª vez. Según el Hearts, tras el partido aficionados del Celtic invadieron el campo y agredieron física y verbalmente a jugadores y cuerpo técnico. El club ya contactó a la policía escocesa.

En su web, el club escocés emitió un comunicado: «El Heart of Midlothian condena enérgicamente los vergonzosos incidentes, que han vuelto a poner en evidencia al fútbol escocés».

Imágenes difundidas en X muestran agresiones físicas y verbales contra los jugadores del Hearts. El capitán Lawrence Shankland tuvo que ser escoltado fuera del campo tras recibir, presuntamente, un puñetazo de un aficionado del Celtic.

El club califica de muy preocupantes los graves actos de violencia física y verbal y asegura que colabora con la Policía de Escocia en la investigación.

El equipo, dirigido por Derek McInnes, regresó de inmediato a Edimburgo aún con la equipación puesta. «Por el ambiente amenazante en el estadio, nuestro cuerpo técnico tuvo que marcharse de inmediato», señalaron. La prioridad era la seguridad del plantel.

Los Hearts, que lideraron la Premiership desde octubre, perdieron el título de forma dolorosa. El Celtic, tras una temporada agitada, consiguió su quinto campeonato seguido en la última jornada.

La semana pasada, el Slavia de Praga fue sancionado con una derrota 0-3 por los disturbios en el partido contra el Sparta de Praga, lo que aplazó el campeonato. Además, los aficionados invadieron el campo.