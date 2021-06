El Gobierno de España permitirá la afluencia normal de público y aficionados para el comienzo de LaLiga

La Minista de Sanidad ha anunciado que "volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público para el comienzo de LaLiga".

Vuelve el público a los estadios para la temporada 2021-2022 de LaLiga. La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno de España ha dado luz verde para suprimir el artículo que impedía acceder a público en los eventos deportivos de fútbol y baloncesto profesional.

"Suprimimos el artículo 15.2 de la normtiva de la nueva normalidad que tiene que ver con la afluencia de público de la Liga de Fútbol Profesional y de baloncesto de la ACB. Suprimimos este artículos y volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público para el comienzo de LaLiga. Estoy segura de que va a ser una acogida muy positiva por parte de todo el mundo del deporte y del país", explicó Carolina Darias en una comparecencia pública este jueves.

El anuncio de la Ministra supone la derogación del Decreto Ley aprobado en 2020 y que confería al Consejo Superior de Deportes la competencia para autorizar la vuelta del público a los estadios en LaLiga y la ACB. El CSD ya dio luz verde para que 5.000 aficionados accedieran a los estadios de la Comunidad Valenciana en las dos últimas jornadas pero ahora el acceso vuelve a depender de LaLiga y los clubes.

No obstante, no es descartable que la propia Liga que preside Javier Tebas y los clubes elaboren distintos protocolos sanitarios para que los estadios no se conviertan en puntos de contagio de coronavirus y que, sobre todo, en las primeras jornadas del torneo aún no pueda acceder el 100% del aforo a los recintos deportivos.

La vuelta de público supone una gran alegría para los aficionados y el mundo del fútbol español pero también un alivio para las arcas de los distintos clubes que no han podido obtener ingresos por la venta de entradas y abonos en los últimos meses.