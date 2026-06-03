El Go Ahead Eagles ha despedido de inmediato a Melvin Boel, según Voetbal International. La relación entre club y técnico se deterioró al final de la temporada pasada.

Boel reemplazó el verano pasado al exitoso técnico Paul Simonis en Deventer, pero los resultados no acompañaron: el equipo fue eliminado pronto de la Conference League pese a vencer al futuro campeón, el Aston Villa, y acabó duodécimo en la Eredivisie.

A principios de febrero, el autobús del equipo fue recibido tras un empate ante el FC Volendam (1-1), y Boel habló con los enfadados aficionados.

«La directiva no pensaba despedirlo, pero antes de acabar la temporada anunció una evaluación a fondo», añade VI.

VI subraya que Boel cumplió «todos los objetivos» del club esta temporada, pero carecía de apoyo interno. Tras la evaluación postemporada, la directiva decidió prescindir de él.

El principal candidato para sustituirlo es Joseph Oosting, despedido el mes pasado del Royal Antwerp y exentrenador del FC Twente en los Países Bajos.