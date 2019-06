El Girona pide una Liga de 21 por el presunto amaño del Valladolid

Estima que, a la espera de que se resuelva la parte judicial del caso Oikos, deberían ser reinsertados en Primera para evitar un mal mayor

La 'operación Oikos' es un terremoto de consecuencias difíciles de discernir. Además de la imagen que está dejando el fútbol español en este caso de presunto amaño de partidos, la situación deportiva derivada de las diferentes informaciones puede llevar a una Liga de 21. Eso es al menos lo que quiere el Girona, que considera que si se demostrase el amaño el sería sancionado con seis puntos por el partido contra el y, consecuentemente, serían ellos los que descenderían, según informa el diario El Mundo.

Para lograr sus objetivos han empezado dos procesos. El primero, personarse en la causa que ahora mismo instruye el Juzgado número 5 de . Por otro lado, ha solicitado la apertura de un expediente al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y entre las medidas que propone quiere que, excepcionalmente, se plantee un campeonato con 21 equipos hasta que se aclare lo sucedido en el Nuevo José Zorrila. El , en caso de no conseguir la vuelta a Primera en los despachos, podría pedir también algún tipo de indemnización por el daño deportivo sufrido.

Desde un principio el club catalán aseguró que defenderían sus intereses hasta el final y es por ello que se han personado en la causa y han pedido una investigación lo más rápida posible o, en todo caso, medidas cautelares para poder llegar a la próxima temporada con todo esclarecido. El caso involucra a varios jugadores y tiene que ver con las apuestas deportivas. Supuestamente, hasta siete jugadores del equipo pucelano estarían metidos en una trama encabezada por Carlos Aranda y Raúl Bravo.

También la Federación se encuentra a la espera de abrir un expediente por ese partido en concreto, aunque no lo harán hasta que no se levante el secreto de sumario y se compruebe el soporte documental de los supuestos amaños. La parte deportiva, en todo caso, no debería poder resolverse hasta que no esté cerrada la parte penal del proceso.