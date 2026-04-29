El Genoa informa sobre la lesión del candidato al Mundial Justin Bijlow

La lesión de Justin Bijlow, sufrida ante el Como, no es grave, informó el club italiano. El portero, propenso a las lesiones, respiró aliviado tras confirmarse que no hay daño.

El guardameta se quedó en el vestuario en el descanso del partido contra el Como, que el equipo perdió 0-2. En ese momento, el local caía 0-1 por gol de Anastasios Douvikas, ex del FC Utrecht.

En la segunda parte, el equipo de Cesc Fàbregas sentenció con un tanto de Assane Diao. Para el Como fueron tres puntos clave en su lucha por Europa.

El Génova, decimocuarto con 11 puntos sobre el descenso, ya no se juega nada. El equipo ha remontado gracias en parte al portero neerlandés.

Llegado en invierno del Feyenoord, ha jugado los trece partidos del Génova, con seis victorias y un empate, y ha contribuido a alejar al equipo del descenso.

Gracias a su buen estado de forma, Bijlow fue convocado de nuevo el mes pasado por Ronald Koeman para los amistosos contra Noruega y Ecuador, aunque no llegó a jugar. Su último partido internacional fue en junio de 2023, cuando defendió la portería contra Italia en la UEFA Nations League (derrota 2-3).

Según el Génova, ya no tiene molestias y puede volver a la portería. Es una buena noticia para el guardameta de Róterdam, que sigue optando a un puesto en la selección de Koeman para el Mundial.