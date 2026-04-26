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Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

El Galatasaray asesta un golpe demoledor al Fenerbahçe: la lucha por el título turco está prácticamente decidida

Galatasaray vs Fenerbahce
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El Galatasaray está cerca de ganar otra vez la Süper Lig turca. El domingo venció 3-0 al Fenerbaçe enel derbi de Estambul y aumentó a siete puntos su ventaja sobre el segundo. El Trabzonspor podría acercarse a seis, pero con solo tres jornadas por jugar el título se le escapa.

El Fener, con Jayden Oosterwolde de titular y Anthony Musaba en el banquillo, tuvo a los 15 minutos un penal que Anderson Talisca envió fuera.

Ese fallo resultó ser un punto de inflexión. A cinco minutos del descanso, Victor Osimhen abrió el marcador: recibió de Mario Lemina y remató con la rodilla batiendo a Ederson.

En el 50', Lucas Torreira marcó el 2-0, pero se anuló por fuera de juego. Poco después, Ederson detuvo un penalti a Galatasaray tras ignorar las indicaciones del árbitro.

El brasileño recibió la segunda amarilla, empujó al árbitro con la cara y golpeó la pantalla del VAR al marcharse.

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El sustituto de Ederson, Mert Günok, no pudo detener el penalti de Baris Alper Yilmaz, quien celebraba su partido 200 con el Galatasaray: 2-0.

En el descuento, Torreira aprovechó un rebote tras córner de Lang y sentenció: 3-0.

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