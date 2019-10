El futuro de Tevez: qué alternativas tiene el Apache en caso de no seguir en Boca

El contrato de Carlitos con el Xeneize se vence a fin de año y la propuesta de una renovación parece cada vez más lejana.

El futuro de Carlos Tevez está en el aire. El Apache está lejos de ser un indiscutido dentro del campo de juego, su contrato con Boca se termina a fin de año y ni en el oficialismo ni en la oposición están convencidos de renovarlo luego de las elecciones del 8 de diciembre. Por eso, ya comenzaron a aparecer otras opciones para el delantero, que en febrero de 2020 cumplirá 36 años.

Una posibilidad concreta es que, en caso de que el Xeneize decida no contar más con sus servicios, Carlitos se retire del fútbol. Sin embargo, en julio el propio jugador aclaró públicamente que su intención era continuar jugando al menos un año más, por lo que varios clubes ya se ilusionan con convencerlo.

Uno de ellos es Vélez, donde dirige su amigo Gabriel Heinze (de quien fue compañero en la Selección argentina y ) y el manager ya admitió su interés por el atacante: "Si no sigue en Boca, nos interesa. Hace más de un año me comuniqué con su representante y le dije que si surgía la posibilidad porque no va a tener minutos, nosotros le abríamos la puerta. Pero no veo que él quiera jugar en otro club que no sea Boca", admitió Pablo Cavallero.

En tanto, desde también surgieron versiones sobre un deseo de Peñarol de contar con el Apache: "Estamos interesados en contar con Tevez para la temporada que viene. Si bien por ahora todo está en pañales y no hemos hablado con él, nos comunicaremos con su representante. Pretendemos volver a tener un clase A como ocurrió hace dos años con Maximiliano Rodríguez", reconoció una fuente del Carbonero en diálogo con el sitio uruguayo Referi.

Además, también está siempre presente la posibilidad de la , una liga que ya intentó tentar a Carlitos en el pasado.

¿Qué dijo el propio Tevez respecto a su futuro? En la previa del choque por la Superliga ante , el Apache dejó en claro que la decisión la tiene Boca. "Ahora voy a tratar de disfrutar estos seis partidos que quedan. Yo ya dije mi postura, no hay que buscar más cosas. Es importante que la gente de Boca se quede tranquila, que uno va a hacer lo mejor posible para el club, y lo que el club decida va a estar bien. Uno siempre está a disposición", expresó, en declaraciones a Fox Sports, y agregó: "Cuando pasen estos seis partidos, descansaré mi cabeza también. Pero no es momento de decidir nada".