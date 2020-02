El futuro de Pablo Pérez: se va de Independiente y será refuerzo de Newell's

La dirigencia y el volante lograron un acuerdo para la rescisión del contrato y este jueves se hará oficial su incorporación a la Lepra.

Víctima de su propio temperamento, la última imagen oficial de Pablo Pérez con la camiseta de Independiente fue el planchazo sobre Jorman Campuzano y la cabeza gacha para salir expulsado de La Bombonera, el lugar donde pasó de capitán a exiliado luego de la final de la contra River de 2018. Y aunque resta que se firmen los papeles para hacerlo oficial, ya es un hecho la rescisión del contrato del mediocampista, que tiene todo listo para regresar a .

Mientras todavía aguarda por la sanción del Tribunal de Disciplina por la roja contra el Xeneize, aunque ya cumplió una fecha de suspensión en el triunfo del Rojo ante , en Rosario esperan que este jueves se concrete de manera legal la desvinculación y así poder anunciarlo, tras haber alcanzado un acuerdo desde que la salida era una posibilidad.

En las charlas que mantuvo el martes con la directiva, el agente del jugador no había aceptado el plan de pago que le ofrecieron desde Independiente, que no sólo debe saldar una deuda con el futbolista sino que también debe resarcirlo económicamente por cortar su contrato de manera unilateral. Si bien Pérez no espera recibir el dinero al contado, tampoco quería que sea en 18 cuotas, como se le propuso inicialmente. De todas maneras, se logró un acuerdo satisfactorio para todas las partes, especialmente para el jugador, cuya deseo era volver al club que lo vio nacer y donde fue campeón en el 2013.

El rosarino se entrenó el miércoles por la mañana en Villa Domínico bajo las órdenes de Lucas Pusineri y esa fue su última vez en el club al que llegó hace un año. Ya en el receso veraniego se había rumoreado la salida hacia la Lepra pero Independiente había hecho uso de la opción de compra a Boca. Sin embargo, la expulsión cambió todo en la dirigencia, que ya había analizado liberar el contrato más alto del plantel y finalmente logró concretarlo en las horas previas al límite que Superliga había dado como plazo para realizar incorporaciones.