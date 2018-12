El futuro de la portería francesa: Conoce a Alban Lafont, la estrella NxGn de la Fiorentina

Aún es un joven pero el portero de la Fiorentina ya suma más de 100 partidos en la élite.

Alban Lafont es muy joven pero ya suma más de 100 partidos como profesional y sigue madurando tras cambiar el Tolouse por la Fiorentina la pasada temporada.

La de portero es una posición en la que los jugadores se desarrollan tarde, a menudo continuando con sus carreras hasta bien entrada la treintena. Sin embargo, el internacional sub-20 de Francia apenas cumplió 19 años en enero. La experiencia que ha reunido para su edad es increíble.

Es el portero más joven en jugar en la Ligue 1 cuando hizo su debut a la edad de tan solo 16 años y 310 días y en la última temporada acumuló 10 partidos imbatidos mientras Toulouse luchaba, con éxito, contra el descenso en Francia.

Nacido en Ougadougou (Burkina Faso), se mudó a Francia a los nueve años y disfrutó de un ascenso bastante meteórico. Como su padre lo expresó a Midi Libre después de su debut: "Hace cinco años, todavía jugaba como delantero y anotaba goles. Hace un mes, era solo un jugador joven. Ahora él es un profesional. Dejadlo en paz".

De hecho, fue su amor por marcar goles lo que lo convirtió en un admirador del Arsenal. "Desde que era pequeño, me gusta mucho el Arsenal", admitió. Desde los días de Robin van Persie, de hecho. Me gustó mucho su estilo y pensé que elevaba el nivel de todo el equipo. No era portero en ese momento, pero incluso si eres un portero, puedes amar a los atacantes. Y a través de él, el Arsenal me impresionó".

Sin embargo, aparentemente no es una impresión lo suficientemente grande como para convencerlo de que se mudara al norte de Londres. Los Gunners querían ficharlo a Lafont a Inglaterra el verano pasado, pero el joven vio una oportunidad mejor en Florencia.



"¿Por qué rechacé el Arsenal? Estoy muy feliz de estar en Fiorentina y estoy convencido de que aquí es más probable que progrese", dijo.



Lafont se convirtió inmediatamente en el número 1 para el entrenador Stefano Pioli, quien ha reunido a uno de los equipos más jóvenes y emocionantes de Europa esta temporada.



El joven portero ha logrado 39 paradas en sus 14 apariciones en la Serie A de este período, con una tasa porcentual de intervenciones del 72%. Solo un portero en Italia ha mejorado sus números y ha mantenido tres veces la portería a cero. Todos los números son altamente respetables para un portero de 19 años.



"Me gusta su tranquilidad", dice el ex portero de Nantes, PSG y de Francia, Mikael Landreau, al que Lafont ha batido al convertirse en el portero más joven en debutar en la Ligue 1. "Toma decisiones de calidad y su posicionanmete es sorprendentemente bueno. Le espera una gran carrera".