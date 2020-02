El futuro de Ignacio Scocco: cuándo finaliza el contrato y cómo está la renovación con River

El delantero es otro de los referentes del Millonario que finaliza su vínculo en junio y por ahora es una incógnita su decisión.

Ignacio Scocco fue protagonista de la victoria de River ante Central Córdoba, con uno de los mejores goles que convirtió durante estos dos años y medio que lleva en Núñez, desde su arribo a mediados del 2017, en los que suma 38 gritos y está a tres de Lucas Alario, máximo anotador del ciclo Gallardo. Y solamente él sabe si pudo ser uno de los últimos.

El vínculo de Nacho concluye el 30 de junio y, a diferencia de Enzo Pérez y Javier Pinola, que ya lo extendieron, mientras que Leo Ponzio lo haría muy pronto, todavía no tiene definido si lo renovará. Y para que el tema no distraiga la pelea del Millonario por la Superliga, eligió no hablar más de su situación.

“Es una decisión personal, me quiero tomar el tiempo y tener tranquilidad para decidir. Estoy en un momento de mi carrera en el que en mayo voy a cumplir 35 años y quiero estar seguro de lo que voy a hacer. No quiero que me invada el pensamiento, uno nunca sabe cuánto puede seguir jugando y voy a disfrutar cada partido como si fuera el último”, advirtió en rueda de prensa luego de la victoria.

El atacante sabe que tiene las puertas totalmente abiertas para volver a , club donde surgió y ya tuvo tres ciclos (2004-06, 2012-13 y 2014-17). Maxi Rodríguez tiene charlas permanentes para que se retire en la Lepra y todo indica que ese es su deseo, aunque resta que determine si lo hará cuando finalice esta campaña o se quedará en River una temporada más.