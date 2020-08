El futuro de Gonzalo Higuaín lejos de Juventus: ¿River, la MLS o seguir en Europa?

Tras el anuncio de Pirlo de que no será tenido en cuenta, a los 32 años el Pipita deberá buscar un nuevo destino para su carrera.

Se terminó en ciclo de Gonzalo Higuaín en . Las especulaciones sobre una salida del Pipita llevaban ya largos meses y la llegada de Andrea Pirlo al banco de suplentes de la Vecchia Signora terminó de sentenciar su futuro: en su primera conferencia de prensa, el flamante entrenador anunció que el argentino no será tenido en cuenta y deberá buscar su futuro lejos del club.

Con la certeza de que deberá irse de Turín, el atacante de 32 años iniciará conversaciones con la directiva para encontrar una salida y lo más probable es que rescinda su contrato, al que todavía le queda un año de duración, para negociar con un nuevo equipo por su propia cuenta.

Una vez que se libere, el punta deberá definir qué destino le dará a su carrera, en la que se abren tres opciones principales: la , otro club en Europa o el regreso a River.

EUROPA

En cuanto a sus chances de seguir en el Viejo Continente, hace algunas semanas se había hablado de un posible interés por parte de , que no pasó de un rumor periodístico. Lo cierto es que tras su flojo paso por Milan y en 2018/19 y su frustrante temporada 2019/20 en la Juve, en la que marcó 11 goles en 44 partidos, los pretendientes en la elite no le sobran. De hecho, uno de los motivos por los que la Juve le abrió la puerta de salida fue porque consideran que su tiempo en la elite está terminado. Por ese motivo, su nombre últimamente está más asociado a ligas menores de buen potencial económico.

MLS

La opción del fútbol estadounidense parece ser la más probable: el nombre del Pipita lleva varios meses sonando en Los Ángeles Galaxy, a punto tal que a principios de junio Guillermo Barros Schelotto reconoció que le gustaría contar con el atacante. Además, hace un tiempo también se mencionó la posibilidad de que su hermano Federico lo convenciera de acompañarlo en . Sea en la franquicia que sea, la MLS tiene la capacidad para ofrecerle al delantero un contrato no muy alejado al que podría conseguir en Europa, con menos presiones.

RIVER

Lo único que puede hacer el Millonario es apelar a la voluntad del jugador: "Que Higuaín vuelva depende de él", afirmó Enzo Francescoli en mayo y nada cambió -ni cambiará- desde entonces. El conjunto de Núñez no puede competir desde lo económico y el Pipa tendría que resignar mucho dinero para regresar, por lo que sólo podría llegar en caso de que decida volver a vivir al país por cuestiones que van más allá de lo deportivo. Sin embargo, hace pocas semanas su propio padre adelantó que eso no ocurrirá en el corto plazo: "Es casi imposible que Gonzalo juegue en River. No va a resignar un contrato para irse ligeramente a cualquier equipo".