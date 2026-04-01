El futuro de Camavinga está envuelto en el misterio... y el París se suma a la pugna

El futuro de Eduardo Camavinga en el Real Madrid está envuelto en el misterio, en medio de informes que apuntan a que el jugador francés podría estar a punto de abandonar el «Santiago Bernabéu» el próximo verano, aunque ni el jugador ni el club merengue han tomado aún ninguna decisión definitiva.

Según el diario español «AS», el París Saint-Germain compite con varios clubes de la Premier League por hacerse con los servicios del versátil jugador francés.

El diario señala que los clubes ingleses consideran que Camavinga encaja perfectamente con el ritmo rápido y la fuerza física característicos de la Premier League, lo que lo ha convertido en un objetivo seguido con gran interés.

Aún no se ha decidido la postura de Camavinga ni de la directiva del Real Madrid respecto a posibles ofertas, pero los informes confirman un interés concreto por parte de grandes clubes europeos, lo que abre la puerta a varios escenarios durante el próximo mercado de fichajes de verano.

La trayectoria de Camavinga en el Real Madrid se ha visto marcada por una serie de lesiones recurrentes en los últimos años, lo que ha afectado claramente a su estabilidad y a sus minutos de juego.

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Entre las más destacadas se encuentran las lesiones de tobillo (agosto y septiembre de 2025), las recurrentes lesiones musculares en los isquiotibiales y el muslo, además de una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla en 2024.

Además, se perdió recientemente varios partidos por un esguince de tobillo. Estas lesiones recurrentes han contribuido a reducir su papel a uno de jugador de rotación en algunas etapas, lo que podría ser uno de los factores que han alimentado los rumores sobre su posible marcha, a pesar de que su contrato con el club español se extiende hasta el verano de 2029.