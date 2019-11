El fútbol chileno no concreta su retorno: Se suspendió el duelo entre Magallanes y Cobreloa

El duelo que iba a marcar el reinicio del fútbol profesional, desde el estallido social, se suspendió a menos de una hora para su inicio.

El duelo entre Magallanes y , que iba a marcar el reinicio del fútbol profesional chileno desde que se inició el estallido social el 18 de octubre pasado, debió suspenderse por falta de condiciones para su realización.

El cruce, válido por la fecha 27 de la Primera B, y programado para las 12:30 horas en el Estadio Municipal de La Pintana, se jugaría a puertas cerradas por disposición de las autoridades, debido a las movilizaciones sociales en el país. Sin embargo, no se pudo mantener la programación debido a que los funcionarios de la Corporación Municipal está adherida al paro nacional convocado para la presente jornada.

Así lo informó la ANFP, a menos de una hora para su inicio. "El partido entre Magallanes y Cobreloa fue suspendido por una instrucción administrativa de último momento de parte de la Municipalidad de La Pintana, dueña del Estadio. De acuerdo a Carabineros, el encuentro contaba con las condiciones necesarias para su realización", indicó el organismo.

"La nueva programación del encuentro será informada oportunamente, luego de realizar las coordinaciones pertinentes con ambos equipos y la autoridad correspondiente", agregan en un comunicado.

Esta situación desató la furia de algunos jugadores, como es el caso de Juan Pablo Abarzúa, quien disparó contra la ANFP: "Partido suspendido, sabían que esto pasaría y nos hacen venir hasta el mismo estadio, increíble! Que descriterio de parte de los de arriba".

"Es una falta de respeto hacia el jugador, el gremio y la actividad en general. Las autoridades daban las opciones para jugar. Nosotros pudimos comprobar que fuera del recinto no ocurría nada cuando veníamos hacia acá. La suspensión es por un tema municipal y no nos parece. ¿Quién decide si se juega o no se juega?", expuso, por su parte, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), Luis Marín.