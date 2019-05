El francotirador argentino o cómo Messi aprendió a tirar las faltas

Sus compañeros en la Masía desgranan en Goal cómo el rosarino ha ido perfeccionando el "talento innato" de patear el balón parado.

LA INTRAHISTORIA

Algún lector recordará aquel anuncio del año 2005 en el que varios chavales de la Masía exhibían sus habilidades para luego desafiar a la cámara: "recuerden mi nombre" decían, algunos con timidez, otros entre risas, antes de que Leo Messi cerrara el spot mencionando su nombre tras un magistral lanzamiento de falta que fue directo a la escuadra. Entonces tenía diecisiete años y hacía pocos meses de su debut con el primer equipo del . Su nombre empezaba a sonar con fuerza y a pesar de que se presentara al mundo con ese remate "hasta entonces no había tirado demasiadas faltas en la Masía" tal y como recuerda el que fuera su compañero en las categorías inferiores, Roger Giribet.

"Las tiraban Víctor Vázquez, que era impresionante, y Juanjo Clausí, que era zurdo, por lo que Messi tiró poquísimas" antes de convertirse en el primer ejecutor de faltas libres del Barcelona tras recibir el 'diez' el verano de 2008. De hecho, ni siquiera en los entrenamientos había tenido ocasión de hacerlo. "Era algo que no practicábamos" apunta Albert Benaiges, antiguo jefe de la Masía y tutor del crecimiento del rosarino en los casi cinco años que estuvo en el vivero barcelonista. "En el Barcelona solíamos practicar de vez en cuando las faltas con barrera, dábamos algún consejo pero no era un aspecto que trabajáramos particularmente demasiado".

De todas formas "a menudo nos quedábamos tras el entrenamiento a tirar faltas... si nos dejaban el campo" señala Giribet. Pero no existía ninguna clase de tecnificación al no ser un elemento que se trabajara durante las sesiones preparatorias, más enfocadas a una comprensión más orgánica del juego. Sin embargo, en el fútbol base barcelonista siempre se aprendía algo. "Alguna vez nos habían explicado cómo había que plantar el balón para servir la falta" recuerda Giribet. "Creo que fue Guillermo Hoyos quien nos dijo que teníamos que acomodar el balón con la válvula del aire junto al césped, de esta forma lográbamos que el balón bajara más fácilmente tras el golpeo".

El promedio goleador de Messi en la Masía

Obviamente, "Messi absorbió rápido este conocimiento, solo hay que fijarse en cómo lo sigue haciendo todavía hoy" exclama Giribet. Porque el talento del rosarino es "innato", también en el lanzamiento de faltas. Benaiges revela que "si bien Messi tiraba las faltas de una forma distinta cuando llegó a cómo lo hace hoy, no es algo que le hayamos enseñado en la Masía sino que es un rasgo autóctono en su habilidad y que ha ido trabajando por su cuenta" con el paso de los años. "La experiencia le ha ido muy bien, en este aspecto" asegura el hoy responsable del fútbol formativo del Cibao dominicano.

Si acaso, fue Diego Armando Maradona quien llevó la habilidad de Messi con las faltas directas a otro nivel. Sucedió en febrero de 2009 en el estadio Velodròme de según Fernando Signorini, preparador físico de la selección argentina que el 'pelusa' acababa de asumir, reveló a La Nación hace un par de años. La 'albiceleste' se preparaba para medirse a la selección francesa en partido amistoso, el segundo bajo la dirección de Maradona.

Al término de la sesión preparatoria y tras realizar -y fallar- un par de lanzamientos como solía hacer cuando era un niño en la Masía, Messi se dirigía cabizbajo al vestuario y, en estas, "veo que viene Diego, lo toma del hombro y le dice: ‘Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta’. Era como un profesor con un alumno. Y siguió; ‘Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota porque si no ella no sabe lo que vos querés’. Entonces, la acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi". Casualidad o no, el de Marsella fue el último partido de Messi con el dorsal 'dieciocho' porque en el siguiente partido, a finales de marzo de 2009, lució ante un 'diez' del que ya no se ha separado.

El secreto de Messi en las faltas ¡ESPECTACULAR! ¡Así comenzó Leo Messi a ser infalible en las faltas! 👟💥⚽ ¿Cuál es su secreto? ¡Muy atento a lo que vas a ver abajo! 👇 Posted by Ignasi Oliva Gispert · Goal on lunes, 12 de marzo de 2018

Desde entonces no ha parado de crecer en el lanzamiento de faltas. Han pasado trece años desde aquel anuncio en el que el jovencísimo Messi se presentaba ante todo el planeta. "Recuerdo bien cuando lo rodamos" sonríe Giribet. "Todos tuvieron que realizar dos o tres intentos menos Messi" según rememora para añadir que "los productores le pidieron que la pusiera en la escuadra y se acercara a la cámara diciendo su frase". Fue el único que "lo hizo a la primera... en treinta segundos habían acabado con él, alucinaban incluso los operadores de cámara". Como hoy. Lo único que ha cambiado es que ya no queda nadie que no sepa quien es Leo Messi ni el peligro que trae cada vez que panta el esférico.