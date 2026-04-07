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Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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El fichaje del Liverpool supone un obstáculo para el traspaso de una joya marroquí al Dortmund

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Un interés serio abre la posibilidad de un fichaje en verano

Algunos de los jóvenes talentos futbolísticos marroquíes que están despuntando en Europa siguen despertando el interés de los grandes clubes, gracias a su excelente rendimiento a pesar de su corta edad.

El defensa central Abdelhamid Ait Boudlal, estrella del Stade Rennais francés, se ha sumado a la lista de estos prometedores talentos que han captado la atención de los grandes clubes europeos.

El jugador, nacido en 2006 (19 años), es uno de los descubrimientos más destacados de la liga francesa esta temporada. 

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Según ha informado la cadena alemana «Sky Sports», el Borussia Dortmund ha mostrado un interés serio en ficharlo durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según la cadena, el Dortmund se prepara para entablar negociaciones oficiales con la directiva del Stade Rennais para fichar al joven defensa, que ha disputado 14 partidos y marcado dos goles en la Liga francesa esta temporada a pesar de su corta edad.

Señaló que Ayet Boudlal encabeza la lista del club alemán para reforzar la defensa la próxima temporada, aunque el fichaje podría enfrentarse a un posible obstáculo, ya que se rumorea que la directiva del Rennes podría negarse a desprenderse de un segundo defensa tras confirmarse el traspaso de Jérémy Jaquet al Liverpool, a menos que la oferta económica cumpla sus condiciones.

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