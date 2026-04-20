El fichaje del Ajax queda definitivamente descartado: «Ya no hay interés»

Wout Weghorst no fichará por el Schalke 04 este verano. Aunque se le vinculó con el club alemán, Sky Sport asegura que ya no hay interés.

El delantero de 33 años ha marcado ocho goles y dado tres asistencias en 29 partidos oficiales con el Ajax esta temporada. En Alemania se le mencionaba como posible sucesor de Edin Dzeko, en caso de que el veterano decidiera retirarse. El contrato de Weghorst expira al final de esta temporada, por lo que puede ficharse sin coste.

El periodista Dirk Große Schlarmann confirma que el jugador se ofreció hace tiempo, pero «no entra en absoluto en los planes, porque el Schalke tiene otras ideas».

Así se acaban los rumores sobre su regreso a la Bundesliga. El Schalke, que aspira al ascenso, busca otros perfiles ofensivos.

En los Países Bajos se habla de un posible regreso al FC Twente, aunque nada está confirmado.

Geert-Jan Jakobs asegura que han surgido dudas: «Hace un tiempo oí que realmente iba a suceder, pero ahora se dice que él también tiene dudas sobre lo que quiere. También hay clubes extranjeros que quieren ficharlo». Así, su llegada a Enschede ya no parece tan segura.

Además, el club busca otro perfil de delantero ante la posible salida de Ricky van Wolfswinkel. Sam Lammers es visto como un buen referente, pero aún le falta gol.

La pregunta es si Weghorst encaja en ese panorama. Jakobs se preguntó si su llegada ayudaría al desarrollo de Lammers. Por ahora, la situación es incierta, mientras Weghorst sigue jugando con regularidad como delantero titular del Ajax.