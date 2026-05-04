«El fichaje de Nathan Aké por el PSV está prácticamente cerrado. Se convertirá en jugador del PSV»

Nathan Aké fichará por el PSV, según adelantó Willy van der Kerkhof en el podcast «Willy & René» de Omroep Brabant.

El exjugador del PSV lo anuncia en su propio podcast: «Aké es prácticamente jugador del PSV. Va a fichar por el PSV».

«Estoy totalmente convencido. Es una muy buena noticia para el PSV», añade. «Además, están trabajando en fichar a varios jugadores muy buenos».

Hace cuatro días, Fabrizio Romano informó que Aké probablemente dejará el Manchester City al final de esta temporada y que los clubes italianos están interesados.

Aké llegó al City en 2020 procedente del Bournemouth por 45 millones de euros y su contrato vence en 2027, por lo que el PSV debería abonar un traspaso.

Según Transfermarkt, el zurdo de 31 años vale unos 15 millones de euros. Aké suma 58 partidos con la selección de Países Bajos.