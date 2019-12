La "Operación Cavani" para enero, cada vez más difícil para el Atleti

Según "Le Parisien", el PSG estaría pidiendo 10 millones al Atleti para dejar marchar a Cavani

Edinson Cavani sigue siendo el fichaje número uno en la lista de Simeone, pero está muy complicado. Según informa "Le Parisien", diario muy vinculado a la actualidad parisina, el no tiene la intención de dejar marchar a coste cero al uruguayo y estaría pidiendo dinero por su traspaso. El diario galo cuenta que los dirigentes del PSG están pidiendo unos 10 millones de euros para que el charría llegase en esta ventana de invierno al Atleti, ficha del jugador al margen. Cavani, de 32 años, está en unos 12 millones netos por temporada. Un dineral para el Atleti, que sí podría asumir la mitad de su ficha, unos 6 "kilos" limpios hasta el 30 de enero.

Es decir, que a pesar del deseo de Simeone y del propio delantero uruguayo, la operación es complicada. El PSG no quiere soltar al jugador si no recibe dinero y el Atleti, por ahora y si no vende antes un activo de su plantilla, sólo podría optar a una cesión con opción de compra. Pagar el sueldo anual de Cavani no sería un problema para el Atleti...siempre y cuando le ofrezca más años de contrato. Según ha podido saber Goal, el fichaje no es imposible, pero sí realmente complicado. Y aunque Simeone sigue insistiendo en su llegada para este invierno, todo apunta a que la operación sería más sencilla en verano.

En el caso de que las negociaciones por Edinson Cavani no tengan éxito, la dirección deportiva del Atlético tiene un plan "B". Se trata, como avanzó Goal, de Cedric Bakambu, que abandonó en su día el , que siempre ha estado en el radar de y tamvbién del propio Atlético en otras ventanas de mercado. El africano quiere salir de la Superliga de , busca nuevo equipo y está siendo ofrecido por sus agentes.

Además, cumple todos los parámetros que busca el club colchonero desde los despachos: conoce , ha hecho bastantes goles en el campeonato, daría rendimiento instantáneo y no resultaría demasiado caro, porque podría llegar libre de contrato o bien en regimen de cedido hasta final de temporada.