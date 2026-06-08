«El Feyenoord se pone las pilas: este debería ser su primer gran fichaje del verano»

El Feyenoord negocia intensamente para fichar a Tawfik Bentayeb. Según el periodista de Sky Sport Sacha Tavolieri, el club de Róterdam lo tiene como prioridad para este verano y ya prepara el traspaso.

El delantero, de 24 años, brilló la pasada temporada en la Ligue 2 francesa tras llegar cedido del Union Touarga marroquí al Troyes.

Marcó 18 goles en 28 partidos y acabó como máximo goleador, contribuyendo al ascenso del Troyes a la Ligue 1.

Además, en tres partidos coperos anotó dos tantos.

Según Tavolieri, la semana pasada el Feyenoord mantuvo conversaciones con el jugador y sus representantes, que fueron positivas.

Se esperan nuevas conversaciones en breve para agilizar la operación.

Se trata de un delantero zurdo que también puede actuar como extremo derecho u mediocampista ofensivo, versatilidad que lo hace especialmente atractivo para el club de Róterdam.

El club busca un nuevo delantero este verano y ve en Bentayeb un candidato serio, sobre todo tras la probable salida de Ayase Ueda, máximo goleador de la VriendenLoterij Eredivisie.