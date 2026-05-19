El Feyenoord se despide de un jugador que causó una gran impresión en poco tiempo

Según el periodista Mikos Gouka en el Algemeen Dagblad, Thomas Beelen no estará al 100 % con el Feyenoord en la próxima pretemporada. Además, indica que el cedido Malcolm Jeng dejará De Kuip.

En un amplio artículo sobre la plantilla, Gouka analiza quién se queda y quién puede marcharse.

En la portería, el capitán Timon Wellenreuther y el tercer portero, Liam Bossin, se quedarán, mientras que Steven Benda, con el contrato vencido, podría marcharse.

En la defensa, todo indica que continuarán Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos y Gijs Smal.

Sin embargo, se confirma que el defensa de 24 años aún no se unirá al grupo en óptimas condiciones durante la pretemporada, pues su fractura de tibia, sufrida el 19 de julio de 2025, lo mantendrá inactivo más de un año.

La continuidad de Deijl contrasta con la posible salida de Jordan Lotomba y Bart Nieuwkoop, con contrato hasta 2027. El club busca vender a Givairo Read por varios millones, mientras que el favorito de la afición, Gernot Trauner, se despide tras cinco años.

Por último, Jeng, que brilló ante el Braga y el FC Groningen antes de lesionarse gravemente, volverá al Stade Reims, ya que el Feyenoord no ejercerá su opción de compra.