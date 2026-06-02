El Feyenoord retuvo a una gran promesa justo antes de que venciera su contrato

Sam Roovers ha renovado su contrato con el Feyenoord, que estaba a punto de expirar, según ha comunicado el club de Róterdam a través de sus canales oficiales.

El defensa de 18 años, que parecía poder marcharse, firmó recientemente un nuevo contrato que lo mantendrá en De Kuip hasta mediados de 2029.

En la web del club, Roovers lo celebró: «Es un momento muy especial poder renovar con este gran club».

«El club me ha dado todas las oportunidades para seguir creciendo y quiero devolver esa confianza», afirma Roovers.

Roovers se formó en las categorías inferiores de los clubes amateurs VV UDO y FC Oegstgeest, y llegó al Feyenoord hace cinco años.

Todavía se desconoce si el club podrá retener también a Kelvin Neijenhuis (18), quien ya ha conversado con otros equipos de la Eredivisie.

Además, el lunes el club rotterdámico se despidió del entrenador de porteros, Jyri Nieminen, tras tres temporadas.