El Feyenoord recupera a Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki y otros jugadores de altos salarios

Luka Ivanusec volverá al Feyenoord el próximo verano. El PAOK no fichará al extremo de 27 años, según fuentes griegas citadas por la web de aficionados FR12.

El PAOK podría ficharlo de forma definitiva por 5 millones de euros, pero no lo hará.

Esta temporada ha jugado 32 partidos oficiales con el PAOK, aunque con frecuencia fue suplente.

Marcó dos goles y dio cuatro asistencias, aunque una lesión en el pie a finales de año lo mantuvo inactivo por un largo periodo.

Su alto salario preocupa al club, que busca traspasarlo junto a Ramiz Zerrouki y Calvin Stengs.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 3 millones, frente a los 8 que pagó el Feyenoord en 2023.

En total, con el Feyenoord ha jugado 55 partidos, con cuatro goles y siete asistencias.