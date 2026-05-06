El Feyenoord quiere incorporar al exentrenador adjunto del Ajax a su cuerpo técnico

Según el Algemeen Dagblad, el Feyenoord quiere incorporar a Said Bakkati al cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. El club de Róterdam prepara cambios en el staff del entrenador Robin van Persie.

Además, el club valora la posible salida del segundo entrenador, Etienne Reijnen, quien vuelve a interesar al Liverpool, donde Arne Slot —exentrenador del Feyenoord— lo aprecia.

Hace dos años ya lo valoró, pero Reijnen aún no tenía la titulación necesaria; ahora, a punto de obtenerla, la opción cobra fuerza.

Además, no descartan la marcha de René Hake, quien también interesa a otros equipos. Por ello, el club busca refuerzos para el cuerpo técnico.

Bakkati, de 44 años, es asistente de Maurice Steijn en el Sparta Rotterdam y también integra el cuerpo técnico de Jong Oranje bajo la dirección de Michael Reiziger.

Ya trabajó en De Kuip con Jaap Stam y, más tarde, con Dick Advocaat.

Sparta quiere renovarle, pero su contrato acaba pronto y Feyenoord confía en que vuelva al sur de Róterdam.