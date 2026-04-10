Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Luciano ValenteImago
Wessel Antes

Traducido por

El Feyenoord podría perder a tres jugadores clave para el partido contra el NEC

NEC Nimega vs Feyenoord
NEC Nimega
Feyenoord
Eredivisie
L. Valente
A. Ahmedhodzic
A. Hadj Moussa

El Feyenoord podría perder a varios jugadores clave para la vital visita al NEC. Luciano Valente se perderá casi con certeza el encuentro en Nijmegen, y también son duda Anel Ahmedhodzic y Anis Hadj Moussa.

Según ESPN, Valente, centrocampista de 22 años, se lesionó el martes en el entrenamiento abierto del Feyenoord.

Se agarró el muslo y no pudo seguir, por lo que su presencia el domingo en De Goffert peligra.

Feyenoord aún no ha revelado detalles de su lesión, pero por ahora parece poco probable que juegue en De Goffert.

Ahmedhodzic y Hadj Moussa, ausentes ante el FC Volendam (0-0), tampoco tienen garantizada su participación.

Eredivisie
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Robin van Persie vuelve a la pizarra. Las lesiones persisten en el Feyenoord: el jueves se confirmó el regreso de Casper van Eijck a De Kuip, con la esperanza de frenar esta oleada de problemas físicos.

Este viernes, Van Persie comparecerá en rueda de prensa y podría aportar novedades sobre los tres jugadores.

Anuncios