El Feyenoord lo tiene claro: «Esta es la cantidad que Anis Hadj Moussa debe reportar el próximo verano»

Según el periodista especializado en fichajes Santi Aouna, de Foot Mercato, Anis Hadj Moussa podría dejar el Feyenoord por 30 millones de euros. El jugador de 24 años interesa especialmente en su país natal.

Hadj Moussa, nacido en París, interesa al LOSC Lille y al Olympique de Marsella, aunque también lo siguen clubes de otras ligas.

El Marsella ya preguntó por él, pero su ausencia de la Champions podría frenar la operación.

Lille, en cambio, aún opta a la tercera plaza de la Ligue 1 y a la clasificación para la Champions.

Su cláusula llega a 30 millones, pero Transfermarkt lo valora en 20.

Feyenoord lo fichó hace dos años por 3,5 millones de euros al Patro Eisden. Hasta ahora ha jugado 81 partidos oficiales.

Ha marcado 22 goles y dado 12 asistencias. Con el Feyenoord, el trece veces internacional de Argelia ganó la Johan Cruijff Schaal.