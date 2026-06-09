El Feyenoord lo ha conseguido: el favorito de Jan Boskamp firma hasta mediados de 2029

Kelvin Neijenhuis, de 18 años, ha renovado su contrato con el Feyenoord hasta 2029 y sigue soñando con triunfar en el club.

Pareció que dejaría el club tras más de una década, pues habló con otros equipos de la Eredivisie como el NEC Nijmegen.

Finalmente, decidió permanecer fiel al club. «Renovar con este bonito club es muy especial para mí», afirmó.

«Llevo más de diez años en el club y ya me siento uno de los suyos. Por eso quiero seguir creciendo aquí», concluye el joven guardameta.

Boskamp

Para el icono del club Jan Boskamp, esta noticia es muy positiva. El auténtico feyenoordista dejó claro en el pódcast Boskamp & Klein Gijp que es un gran admirador de Neijenhuis.

El año pasado, Boskamp no entendía el interés por Mexx Meerdink (AZ). «Entonces echo la vista atrás y pienso que todavía tenemos algunos jugadores interesantes por aquí. Kelvin Neijenhuis, por ejemplo, que tiene diecisiete años».

«Sabe jugar al fútbol y marca goles con facilidad. Y tú te pones a quejarte de que tenemos que fichar a un suplente del AZ...». Ahora Neijenhuis tiene un año más y sigue creciendo en el Feyenoord.