El Feyenoord, gran beneficiado por el resultado del FC Twente contra el NEC

El FC Twente no pudo ganar este sábado en casa al NEC: 1-1. Los Tukkers empezaron fuerte y se adelantaron pronto. El subcampeón de la copa reaccionó con fuerza y se lamentará por no llevarse la victoria en el Grolsch Veste.

Los Tukkers salieron intensos y agresivos y no tardaron en abrir el marcador. Sondre Ørjasæter aprovechó un error de Eli Dasa y, con sangre fría, se plantó solo ante el portero Gonzalo Cretazz. El Twente siguió presionando y vio cómo el portero del NEC detenía disparos de Mats y Daan Rots.

Aun así, al descanso se llegó con 1-1: Philippe Sandler asistió a Bryan Linssen, quien batió a Lars Unnerstall. Poco después, Kodai Sano lanzó al poste.

Justo antes del descanso, Unnerstall evitó el segundo con una parada con los pies tras un libre directo de Sano. En la reanudación el NEC mantuvo la intensidad y el Twente sufrió en su campo.

En el 65’, Van den Brom dio entrada a Van Wolfswinkel y Pröpper por Lammers y Nijstad, pero el NEC siguió apretando. Linssen y Chery inquietaron una y otra vez a la zaga local, y este último vio cómo un contraataque se estrellaba en el larguero.

El Twente aguantó la presión del NEC en los últimos minutos y se lleva un valioso punto. El equipo de Nimega celebra haber recuperado el honor tras la humillante derrota 5-1 ante el AZ en la final de la Copa, gracias a una gran parada de Crettaz en un cabezazo de Pröpper en el descuento.

El NEC es tercero en la Vriendenloterij Eredivisie, a tres puntos del Feyenoord y con uno más que el Ajax, que venció 0-2 al NAC Breda. Twente suma 54 puntos, los mismos que el Ajax, pero con una diferencia de goles ligeramente peor. Restan tres jornadas en los Países Bajos.