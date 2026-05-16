El FC Utrecht ve una oportunidad y se interesa por un defensa de la Eredivisie que queda libre

Voetbal International informó el sábado por la noche que el FC Utrecht quiere fichar a Boy Kemper. Según VI, el capitán del NAC también tiene opciones en el extranjero.

Le queda poco para que expire su contrato con el NAC, y las negociaciones para renovar en Breda no han prosperado, así que podría marcharse gratis.

Equipos ingleses como el Queens Park Rangers ya mostraron interés, pero las negociaciones no avanzaron. También lo sigue el Preston North End y clubes de otros países.

El nuevo técnico del Utrecht, Anthony Correia, ya habló con él y, según VI, el club holandés es el mejor posicionado.

Solo falta una oferta formal, aunque se espera que llegue pronto.

Aunque descendió con el NAC, podría permanecer en la Eredivisie de la mano del FC Utrecht. El defensa admitió su deseo de jugar en el extranjero, pero, tras una productiva charla con Correia, todo indica que la próxima temporada lo veremos en el Galgenwaard.

El capitán del NAC brilló esta temporada en Breda y marcó seis goles, dos de ellos en la victoria 2-0 ante el sc Heerenveen.