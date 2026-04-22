«El FC Utrecht se interesa por un exdelantero de la Eredivisie que ya ha participado en 27 goles esta temporada»

El FC Utrecht ve en Thierry Ambrose un posible refuerzo para su delantera, según el periodista belga especializado en fichajes Sacha Tavolieri. El delantero de 29 años, ex del NAC Breda, vive un gran momento en el KV Kortrijk.

En el segundo clasificado de la Challenger Pro League, Ambrose suma 14 goles y 13 asistencias en 32 partidos oficiales. El Kortrijk quiere renovarle, pues su contrato vence en 2027.

Las conversaciones siguen, pero se rumorea que el Génova y el Utrecht han preguntado por sus servicios.

Tavolieri espera novedades pronto. Según Transfermarkt, su valor es de 1,5 millones de euros.

Formado en la cantera del Manchester City, no llegó a debutar con el primer equipo.

En la 2017/18 fue cedido al NAC, donde marcó 10 goles y dio 6 asistencias en 31 partidos.

Lleva cinco años en Bélgica: primero en el KV Oostende y ahora en el Kortrijk.