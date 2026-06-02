El FC Utrecht se enfrenta a una fuerte competencia por el antiguo objetivo Sven Mislintat

Steven van der Sloot tiene mucho interés. Según Voetbal International, el defensa del recién ascendido ADO Den Haag interesa al FC Utrecht y a varios clubes alemanes.

Van der Sloot (23) parecía destinado al Fortuna Düsseldorf, cuyo director deportivo, Sven Mislintat, fue destituido hace poco. Ya había acuerdo entre club y jugador, pero el descenso del Fortuna a la 3. Bundesliga ha abierto la puerta a candidatos más sólidos.

Formado en Feyenoord y Ajax, puede marcharse gratis, pues su contrato en La Haya vence el 30 de junio. El director técnico Mark Wotte intentó retenerlo, sin éxito.

El FC Utrecht lo tiene en su radar, pero compite con clubes alemanes: FC Magdeburg, FC St. Pauli, SC Paderborn (recién ascendido a la Bundesliga), 1. FC Köln y Rapid Wien.

Para Van der Sloot es clave jugar en una liga fuerte. Nacido en Camerún, puede representar a ese país o a Holanda, con cuya sub-21 ya jugó.

En abril, tras su último partido en casa con el ADO, Van der Sloot se despidió con emoción del público de La Haya: «Se me puso la piel de gallina durante el calentamiento. Cuando oí los cánticos, casi me echo a llorar. Es algo especial. Amo este club. Esto significa mucho para mí».