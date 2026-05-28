El FC Twente y Erik ten Hag se quedan sin él: Teun Gijselhart ficha por LaLiga

El De Graafschap y el Deportivo de La Coruña han acordado el traspaso del centrocampista Teun Gijselhart, según informa De Telegraaf este jueves.

Según el rotativo, el De Graafschap recibirá al menos un millón de euros por el centrocampista, que llegó el pasado verano como agente libre procedente del PEC Zwolle.

El centrocampista, de 21 años, se consolidó la temporada pasada como pieza clave del De Graafschap, donde jugó 39 partidos oficiales.

El centrocampista, formado en el AZ y procedente de Ámsterdam, prefirió probar suerte en el extranjero. También figuraba en la agenda de varios clubes neerlandeses, como el FC Twente.

De hecho, el director técnico Erik ten Hag fue visto en varias ocasiones en la grada durante los partidos del De Graafschap.

Compartirá vestuario con Zakaria Eddahchouri (26), nacido en Papendrecht, y gracias al ascenso del Deportivo se medirá al FC Barcelona y al Real Madrid.

Tras Othniël Raterink (Cagliari) y Bouke Boersma (KV Mechelen), Gijselhart se convierte en el siguiente talento que reportará una buena suma al De Graafschap con su traspaso al extranjero.