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Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El FC Porto y Francesco Farioli quedan eliminados de la Europa League tras una derrota por la mínima

Nottingham Forest vs FC Oporto
Nottingham Forest
FC Oporto
Europa League
J. Bednarek
M. Gibbs-White
F. Farioli

El Nottingham Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League al vencer 1-0 en casa al FC Porto, tras el 1-1 de la ida. En la siguiente ronda enfrentará al Aston Villa.

El Oporto de Francesco Farioli, con Pablo Rosario de titular en el medio, llegaba con la obligación de remontar el empate de la ida. A los ocho minutos de juego, la tarea se complicó aún más.

Jan Bednarek golpeó con la pierna estirada la rodilla de Chris Wood, recién recuperado de una lesión similar. Tras la revisión del VAR, el árbitro Danny Makkelie le mostró la roja. Poco después, Wood tuvo que retirarse lesionado.

Poco después, el Forest se adelantó: el Oporto perdió el balón en su campo y Morgan Gibbs-White, con un disparo desviado por Rosario, marcó el 1-0.

Antes del descanso, Domínguez e Igor Jesús pudieron ampliar la ventaja.

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Tras el descanso, el Oporto mejoró algo: William Gomes lanzó una falta a la barrera y luego golpeó el larguero, igual que poco después Alan Varela.

Forest buscó sentenciar: Domínguez disparó desviado e Igor Jesús golpeó el travesaño. Al final, los locales se llevaron la victoria.

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