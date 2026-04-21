El FC Midtjylland emite un comunicado tras el impactante incidente con arma blanca que ha afectado a uno de sus jugadores

Alamara Djabi, de FC Midtjylland, fue apuñalado el fin de semana y operado dos veces. Luego lo indujeron a un coma. Este martes el club emitió un comunicado.

El club danés informó a través de su web: «Ahora está estable tras dos operaciones y ha salido del coma inducido. Se encuentra bien, dadas las circunstancias».

El club confirma que el ataque con arma blanca ocurrió el fin de semana en Herning y que Djabi estuvo en peligro de muerte antes de ser operado de urgencia. “Gracias a la actuación profesional de los servicios de emergencia y del personal médico, su estado es ahora estable”.

El subcampeón de la Superligaen añade que no ofrecerá más detalles por respeto a la investigación policial en curso.

El club, profundamente conmovido, envía fuerzas y deseos de pronta recuperación a Djabi, su familia y amigos.

El jugador no estaba incluido en la plantilla de esta temporada ni tenía previsto participar en los próximos partidos.