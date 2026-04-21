El FC Copenhague y adidas celebran el 150.º aniversario del KB con una camiseta de edición especial inspirada en el pasado del club

Un homenaje a los pioneros del fútbol continental

El Kjøbenhavns Boldklub, fundado en abril de 1876, es el club más antiguo de Dinamarca y el primero fuera de las Islas Británicas. Antes de la Liga de Campeones y los fichajes multimillonarios, el KB sentó las bases del fútbol organizado en Copenhague. Nació en Blegdamsfælleden, donde hoy se levanta Parken, hogar del FC Copenhague.

Para celebrar sus 150 años, el club lanza una campaña protagonizada por el actor internacional y seguidor Mads Mikkelsen, conocido por “Casino Royale” y “Hannibal”. Su voz narra un vídeo que repasa la historia del club desde el siglo XIX hasta hoy.

«KB ha sido clave en el fútbol danés y en el éxito del F.C. Copenhague. Para celebrar este aniversario único, junto a adidas hemos creado un homenaje que reafirma a Copenhague como capital del fútbol», afirma Jacob Lauesen, director ejecutivo del F.C. Copenhague.

El ADN detrás de los gigantes daneses.

Aunque el F.C. Copenhague se fundó en 1992, su identidad se forjó al fusionar al KB y al B1903. La fusión de ambos clubes dio origen al gigante actual, aunque sus cimientos culturales se mantienen fieles a los valores de 1876. KB sigue siendo un vivero de talentos que ha formado estrellas como Nils Middelboe, Thomas Delaney y William Kvist.

Esta conexión es vital para todos los que forman el club. Henrik Eigenbrod, director de Kjøbenhavns Boldklub, lo resume así: «KB es un club con gran tradición que sentó las bases culturales de F.C. Copenhague. Con más de 5.700 socios y numerosos equipos, KB sigue formando talento que luego juega en el F.C. Copenhague».

Adidas crea un clásico de coleccionista

Para celebrar el sesquicentenario, adidas lanzó una camiseta de edición especial con un claro aire retro. El diseño recupera las icónicas rayas azules y blancas de KB, los mismos colores que definieron el ADN visual del FC Copenhague. Para adidas, trabajar con un club de tanta historia fue un reto creativo inusual, y el resultado es una camiseta que promete entusiasmar a coleccionistas y aficionados.

Henrik Hallberg, director de relaciones públicas y comunicación de marca de adidas Nordics, subrayó la rareza de este legado en el deporte.

«El ADN del F.C. Copenhague proviene de uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo. Es algo increíblemente raro a nivel global, y en adidas estamos orgullosos de celebrarlo. Es un homenaje que simplemente no se podría haber hecho a muchos otros clubes», afirmó.

adidas

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Detalles del lanzamiento y contexto histórico

Las celebraciones del aniversario recuerdan que las raíces del fútbol en Europa continental son más profundas de lo que muchos creen. Como primer club del continente, el KB precedió a muchos de los grandes tradicionales de Europa, lo que otorga a Copenhague un lugar permanente como centro histórico de este deporte. Este legado se materializará cuando las nuevas camisetas salgan a la venta el 24 de abril en la tienda web oficial del club.

La alianza entre el FC Copenhague y adidas, iniciada en 1994, suma así un nuevo capítulo. De cara al 150.º aniversario en 2026, la unión del glamour de Hollywood y la rica historia del fútbol asegura que el legado de los pioneros de 1876 perdure para las próximas generaciones.