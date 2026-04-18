El FC Barcelona se fija en un exjugador que fracasó en la Eredivisie: «Se adapta rápido»

El FC Barcelona sigue a Alexander Sørloth, informa Matteo Moretto en Marca. El noruego de 30 años del Atlético podría reemplazar a Robert Lewandowski.

Según Moretto, el Barça «ha puesto sus ojos en Sørloth» debido a la incertidumbre sobre el futuro de Lewandowski.

El polaco finaliza su contrato el próximo verano y, aunque podría renovar, debería aceptar una rebaja salarial, mientras que tiene ofertas millonarias de ligas extranjeras.

El Barcelona ve en Sørloth una alternativa sólida: tiene nivel técnico similar y, según Moretto, se adaptaría rápido al sistema de Hansi Flick.

Sin embargo, es dudoso que el Atlético facilite su traspaso a un rival directo. Sørloth tiene contrato hasta 2028 y Transfermarkt estima su valor en unos veinte millones de euros.

Sørloth, con 70 partidos con Noruega, llegó al Atlético en 2024. Ha marcado 41 goles y dado 3 asistencias en 100 partidos oficiales con el club colchonero. Su último tanto fue el 8 de abril, en cuartos de la Champions, precisamente ante el Barça.

Jugó en el FC Groningen (2016-2017), donde marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 43 partidos.