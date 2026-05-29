El FC Barcelona ofrece una cantidad astronómica por Julián Álvarez

El FC Barcelona ha ofrecido 100 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, según Fabrizio Romano.

El jueves por la tarde se supo que el Barça haría todo lo posible para ficharlo cuanto antes, aunque aún no había presentado oferta oficial.

El jueves por la noche, el delantero argentino comunicó a la directiva su deseo de marcharse, aunque el club no quiere dejarlo ir.

Aun así, la operación parece avanzar: el Barça ha presentado en Madrid una primera oferta de cien millones de euros, sin variables.

Álvarez tiene contrato hasta 2030, así que se desconoce si la cifra bastará. Transfermarkt lo valora en 90 millones.

Los madrileños pagaron en 2024 unos 75 millones de euros para ficharlo del Manchester City.

Desde entonces, el 51 veces internacional con Argentina ha jugado 106 partidos oficiales con el Atlético, en los que ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias.