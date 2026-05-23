El FC Barcelona lo echa todo por la borda tras la entrada de Frenkie de Jong

El Barcelona cerró LaLiga con una derrota 3-1 en Valencia. Frenkie de Jong entró en la segunda parte pero acabó perdiendo. El segundo, el Real Madrid, brilló y venció 4-2 al Athletic.

En la primera parte no hubo goles en Mestalla. Hugo Duro falló un cabezazo claro y, por el Barça, Balde y Lewandowski acertaron el poste. De Jong, recuperado de su enfermedad, lo vio desde el banquillo.

A la hora de juego, un disparo de Ferran Torres rebotó en Lewandowski y abrió el marcador. Poco después, De Jong reemplazó a Dani Olmo. El Valencia pidió penalti tras una caída de Unai Núñez, pero el VAR confirmó que no hubo falta. Un error defensivo permitió a Javi Guerra empatar 1-1.

Cinco minutos después, Rioja aprovechó un rebote para hacer el 2-1. El VAR, Adrián Cordero, confirmó que no había penal. Hansi Flick movió ficha, pero no evitó la derrota, también por un fallo de Christensen. En el 97’, Guido Rodríguez sentenció con el 3-1.

Real Madrid 4-2 Athletic Club.

Gonzalo García recibió un pase de Dani Carvajal en los primeros minutos y remató con sangre fría. Poco antes del descanso, Jude Bellingham marcó un golazo desde dentro del área para el eficaz Real Madrid. En el descuento de la primera parte, Gorka Guruzeta superó a Thibaut Courtois con un potente disparo.

Al inicio del segundo tiempo, Kylian Mbappé aprovechó un pase y sentenció con el 3-1. Luego el Madrid manejó el partido con calma. Brahim Díaz firmó el 4-1 en el 90’ y, en el descuento, Iñaki Williams marcó el 4-2 definitivo.

Parece cuestión de tiempo que José Mourinho, ahora en el Benfica, regrese al Real Madrid. El interino Álvaro Arbeloa anunció el viernes que no seguirá la próxima temporada.