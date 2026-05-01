El FC Barcelona debe abandonar de nuevo el Camp Nou: ya se conoce su sede provisional

El FC Barcelona volverá a jugar temporalmente en otro estadio. Las obras de remodelación del Camp Nou aún no han terminado, así que el club buscará un nuevo hogar temporal para la temporada 2027/28.

El estadio ya vivió una primera fase de obras entre 2023 y 2025, periodo en el que el equipo jugó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

A finales de 2023 regresó al Camp Nou, pero las obras aún no han terminado. Actualmente el estadio tiene capacidad para unos 60 000 espectadores.

Ahora se trabaja en la tercera y última grada, aún cerrada.

En la última fase se instalará la cubierta, un trabajo que llevará meses.

Se prevé que esta fase se desarrolle durante la temporada 2027/28 y que el estadio permanezca inhabilitado.

Por ello, el Barcelona buscará de nuevo un recinto provisional, y según la Cadena SER, el Estadi Olímpic Lluís Companys vuelve a ser la opción principal.