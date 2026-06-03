El exjugador del Ajax lo tiene claro y está dispuesto a volver: «Le gustaría mucho»

En el podcast de Kale & Kokkie se escuchó que Hakim Ziyech está abierto a volver al Ajax. El centrocampista marroquí termina su contrato con el Wydad FC en 2027 y ha manifestado su disposición a regresar.

Lawrence de Munck y Maarten Vledder, conocidos como Kale y Kokkie, mantienen contacto habitual con el exjugador del Ajax, donde jugó de 2016 a 2020.

Vledder explica en el podcast que le preguntan a menudo por Ziyech y confirma que han hablado recientemente. «Ahora juega en Marruecos. Está teniendo un buen año. Se ven imágenes de eso», comenta.

“En principio le queda un año de contrato, pero incluyó una cláusula que le permite irse si aparece un club interesante, como el Ajax”, añade.

Al preguntarle si Ajax es una opción realista, Vledder responde con claridad: «A él le gustaría, pero no sé si Ajax lo querría». “Kokkie” añade que, si se ficha a un jugador así, su experiencia sería clave para guiar a los jóvenes talentos marroquíes del equipo.

El extremo y centrocampista ofensivo, de 33 años, empieza a encontrar su sitio en Marruecos: en 13 partidos ha marcado ocho goles y dado dos asistencias.

Pese a ello, no logró entrar en la lista del seleccionador Mohamed Ouahbi para el Mundial, así que se queda sin disputar su tercer torneo.