El exitoso 2021 de Christiane Endler, la mejor portera del mundo

Christiane Endler, de los registros del Olympique de Lyon, hizo historia este lunes tras ganar el premio The Best a la Mejor Guardameta de 2021, un galardón que otorga la FIFA. La capitana de la Selección chilena quedó por delante de las otras dos finalistas, Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC) y Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain). Y no solo es la primera futbolista nacional en obtener esta distinción, sino que también la primera latinoamericana.

La futbolista de 30 años obtuvo más de 170 votos como la primera preferencia; sin embargo, su nombre apareció casi 400 veces entre las tres primeras elecciones. “Estoy muy feliz y orgullosa en ser la primera latinoamericana en ganar este premio. Es un honor para mí. Es mi tercera vez aquí, finalmente es el tiempo correcto. Gracias a todos los que votaron por mí. No podría estar mas orgullosa hoy”, expresó Tiane en la ceremonia.

Su distinción avala su enorme desempeño en el pasado año, el que fue coronado con el título de la Primera División francesa junto al PSG Fémenines, acabando con el dominio que había establecido el Olympique Lyonnais Féminin, su actual escuadra. Esto, además de ser elegida como la 'Mejor Arquera del Mundo' en noviembre pasado por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

En ese sentido, Opta destacó sus estadísticas del pasado curso: