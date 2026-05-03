El exentrenador del Ajax podría sustituir a Anthony Correia en el Telstar

Telstar lucha por mantenerse en la Eredivisie, pero ya piensa en la próxima temporada: el técnico Anthony Correia no seguirá.

Tras un impresionante debut en la Eredivisie, la próxima temporada se incorporará al FC Utrecht para sustituir a Ron Jans, quien se jubilará a los 67 años.

Antes, dirigió cuatro años a Katwijk en la Segunda División, donde ganó dos títulos que le abrieron las puertas del fútbol profesional.

Según el Haarlems Dagblad, los Witte Leeuwen podrían buscar su reemplazo en la Segunda División. Chris de Graaf (39), del SV Spakenburg, es candidato, aunque aún debe obtener su título de entrenador.

Según el Haarlems Dagblad, Thomas Duivenvoorden es el candidato ideal, pero todo indica que será el nuevo técnico del De Graafschap.

Además, la directiva ya habría contactado con Alex Pastoor y, posiblemente, con Marcel Keizer, quien ya dirigió al club de 2012 a 2014.

El técnico de 57 años, sin trabajo desde que dejó el Ajax, donde comenzó la temporada como mano derecha de John Heitinga, gusta porque prefiere trabajar en segundo plano, algo que encaja bien en el Telstar.