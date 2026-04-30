El exdelantero del PSV hace historia al fallar tres veces el mismo penalti

El delantero del Grêmio, Carlos Vinícius, no tuvo su mejor noche el miércoles. Ante el Palestino chileno (0-0), el exjugador del PSV falló tres veces el mismo penalti.

Vinícius, conocido en los Países Bajos por su cesión al PSV (38 partidos, 7 goles y 7 asistencias), fichó el año pasado por el Grêmio tras pasar por Fulham y Galatasaray.

En la Copa Sudamericana, Grêmio visitó a Palestino. Fue un partido para olvidar, salvo por un momento.

A los 15 minutos Grêmio obtuvo un penalti. Vinícius disparó, Pérez detuvo, pero el VAR anuló la acción por adelantamiento del portero.

En el segundo intento, el balón golpeó el poste.

En la tercera, Vinícius resbaló y Pérez atrapó el balón sin problemas.

Un error muy caro, pues el Grêmio no marcó más goles y el partido terminó 0-0.