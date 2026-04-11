El exdelantero del Feyenoord John Guidetti da una gran sorpresa con su nuevo club

John Guidetti, de 33 años, ficha por el Rinkeby United de la cuarta división sueca y se despide del fútbol profesional.

«¡El Rinkeby United se enorgullece de presentar una nueva incorporación!», publicó el club en Instagram. «Un jugador con experiencia en las principales competiciones y en los mejores clubes de Europa, como el Manchester City, el Feyenoord, el Celtic, el Celta de Vigo, el Alavés, el BP y, más recientemente, el AIK».

«Un internacional con varios títulos que, tras brillar en el Camp Nou, el Bernabéu y De Kuip, ahora jugará en Rinkeby, donde Knutby será su hogar».

«Es un aficionado que lleva años animando desde la grada y ahora está listo para vestir la camiseta blanquinegra. Un jugador letal en el área, mentalmente fuerte y conocido por su actitud ganadora dentro y fuera del campo. ¡Os presentamos a John Guidetti!».

Su último equipo fue el AIK de Solna, donde jugó de mediados de 2022 a finales de 2023; al no renovarle el contrato quedó libre. En noviembre ya anticipó a Expressen que podría dejar el fútbol profesional.

En la 2011/12, el Manchester City lo cedió al Feyenoord, donde encantó a la afición con 20 goles en 23 partidos, incluidos tres hat-tricks ante Ajax, Vitesse y FC Twente.

Después jugó en el Celtic y el Celta de Vigo, pero las lesiones le impidieron cumplir las grandes expectativas.