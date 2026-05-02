El Excelsior suma tres puntos gracias a un gol en los últimos minutos contra el FC Groningen en la Eredivisie

El Excelsior dio un gran paso el sábado al vencer 2-3 al FC Groningen con gol de Gyan de Regt en el último minuto. Ahora es 14.º, cuatro puntos sobre el Telstar 16.º. Los de Velsen aún deben medirse al NEC. El Groningen cae al décimo puesto y sabe que el Sparta puede alejarse tres puntos el domingo.

El Groningen soñó en el Euroborg: en el 3’, Tika de Jonge cabeceó un córner de David van der Werff y marcó el 1-0.

El 2-0 pareció inminente cuando Tygo Land envió un pase profundo a Younes Taha, pero el centrocampista dudó un segundo y Lennard Hartjes despejó.

En la otra área, Widell cabeceó hacia la portería, pero el defensa Marco Rente despejó sobre la línea.

Sin embargo, a cinco minutos del descanso, Widell remató de cabeza un córner de Hansson y batió a Vaessen: 1-1.

En la reanudación, De Jonge asistió a Taha, quien esta vez batió a Van Gassel: 2-1.

A mitad del segundo tiempo, Excelsior igualó de sorpresa: un pase en profundidad de Rick Meissen superó a Dies Janse y llegó a Derensili Sanches Fernandes, quien definió con un sutil toque: 2-2.

El Groningen reaccionó al empate y, de inmediato, Taha casi lo adelantó de nuevo con un potente falta que impactó en el travesaño. Poco después, Van Gassel atajó un disparo de Jorg Schreuders al primer palo.

El Groningen insistió, pero en el 90 el Excelsior golpeó en un contraataque: Zagré entró al área y cedió a De Regt, quien superó a Vaessen con un elegante globo: 2-3.