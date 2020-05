El estremecedor drama que Marcos Bolados sufría en secreto

El delantero de Colo Colo reveló la compleja enfermedad que sufre su pequeño hijo de 5 años, que actualmente vive en "estado vegetal".

El delantero de Marcos Bolados reveló el duro drama familiar que atraviesa desde 2015, debido al complejo estado de salud de su hijo Maximiliano, el cual arrastra desde su nacimiento.

En entrevista con T13, el atacante y Betzie López -la madre del menor- contaron la estremecedora historia del pequeño, quien sufrió una hopoxia durante el parto, que lo dejó con secuelas y que actualmente vive en "estado vegetal". Los padres aseguran que se trató de una negligencia médica y claman justicia.

“Saben muy pocos, sólo cercanos. Pero ya tengo que hacerlo, es algo de justicia. No es capricho. Recuerdo que ese día hice un gol, le dediqué mi gol, sabía que mientras jugaba él nacía. Terminó el partido, agarré el teléfono y no me habló nadie. Fue triste ese momento, tenía 18 años y no sabía qué hacer”, partió contando el futbolista del Cacique.

“Tuvo una hipoxia, una asfixia neonatal grave. Fue tanto el daño que está como muerto en vida”, complementó la madre. El niño no tiene movilidad y sufre episodios de epilepsia refractaria, detalló. “Está en estado vegetal yo creo, no hay muchas expectativas”, agregó el nacido en .

"Lo vi chiquitito en una incubadora, con mínimo 20 cables en el cuerpo, lo que más me costó fue entrenar al otro día. El dolor no te deja escuchar o sentirte bien. Estaba mal, mal. Siempre quise pensar que él estaba bien, sé que él no está bien, siempre quise vivir en esa burbuja, pero no está bien", expresó el '11' albo.

Tras la aparición del reportaje en el citado medio, el futbolista decidió comentar el tema en redes sociales. A través de su cuenta en Instagram, agradeció las palabras de apoyo y clamó porque la denuncia contra la Clínica Antofagasta por negligencia siga su curso.

"Muchas gracias a todos por el apoyo. Si bien la idea inicial no era declarar yo, ya que las personas que están con él 24/7 son madre de Maxi y la familia, sentí que era importante compartir este caso, que es uno más ocmo el de tantas familias víctimas de malas prácticas en partos", escribió.

"Sólo quiero que esto se resuelva y sigamos adelante en la denuncia de la injusticia cometida por el doctor de la Clínica Antofagasta. Quiero también llegar con este mensaje a todas las personas que también han pasado por esto -ya que son muchos quienes han sufrido con casos similares- y que el conocer mi testimonio les dé más fuerza y ánimo", añadió.

"A todos quienes están en la misma situación, no tengan miedo y luchen. ¡Advertencia! Busquen asesoría correcta sobre con quien se atienden para tener a su bebé, ya que a mí me arrebataron la posibilidad de tener un niño sano.Todo esto pasó en Antofagasta. ¡Quiero justicia!".